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سليمان فرنجية لـ"جدل": الرئيس عون يثق بالأميركيين أكثر من اللازم لكن الإدارة الأميركية حليفة لإسرائيل أكثر بكثير مما هي صديقة للبنان وإسرائيل أقوى من لبنان بكثير وكان الأجدى إعطاء الوقت لمراقبة ما يحصل بين أميركا وإيران وعلى ضوئه فتح المجالات