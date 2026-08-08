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o
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o
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o
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30
o
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فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة
آخر الأخبار
2026-08-08 | 00:48
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فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة
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