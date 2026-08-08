بلومبرغ نيوز: تركيا تقيد حركة الملاحة في البحر الأسود عقب تصاعد الهجمات

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وكالة نقلا عن أدنوك الإماراتية: تعرض إحدى سفننا لهجوم صاروخي خلال عبورها مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم والوضع تحت السيطرة والاستهداف لم يسفر عن أي إصابات