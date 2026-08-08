الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات استهداف ناقلة تابعة لأدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز

الخارجية الإماراتية: استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري

الخارجية الإماراتية: استهداف الملاحة واستخدام هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري

وكالة نقلا عن أدنوك الإماراتية: تعرض إحدى سفننا لهجوم صاروخي خلال عبورها مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم والوضع تحت السيطرة والاستهداف لم يسفر عن أي إصابات