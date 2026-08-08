تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح في حادث أثناء العمليات العسكرية جنوبي لبنان

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبي لبنان

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبي لبنان

الرئيس الإيراني: لم يعد من السهل إدخال البضائع إلى البلاد ويجب أن نسلك طرقا مختلفة لفعل ذلك