فانس لفوكس نيوز: نحن في منتصف اللعبة ونستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول لأفضل نتيجة لشعبنا

فانس لفوكس نيوز: المشكلة الرئيسية في هرمز تتمثل بزرع إيران ألغاما بداية الحرب ونعمل على وضع نظام ملاحة آمن

فانس لفوكس نيوز: المشكلة الرئيسية في هرمز تتمثل بزرع إيران ألغاما بداية الحرب ونعمل على وضع نظام ملاحة آمن

وسائل إعلام نقلا عن الرئيس الإيراني: الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق لأن البلاد "قوية وموحدة وتعد منتصرة في الحرب"