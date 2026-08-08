مؤسسة كهرباء لبنان: إعادة التيار الكهربائيّ إلى بلدة دير ميماس بعد انقطاع دام منذ بداية الحرب

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مصدر عسكريّ للـLBCI: بعد خطف مسلحين لأحد العسكريين على طريق يونين - شعث (بعلبك) على أثر خلاف شخصيّ باشر الجيش بملاحقتهم ونفّذ عمليات دهم لتوقيفهم فأُفرج عن العسكريّ المخطوف والوحدات المختصة تعمل على توقيف الخاطفين