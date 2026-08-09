الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية

الصين تصدر أعلى تحذير استعداداً لاقتراب إعصار دولفين وتعلق آلاف الرحلات الجوية

الصين تصدر أعلى تحذير استعداداً لاقتراب إعصار دولفين وتعلق آلاف الرحلات الجوية

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: استراتيجيتنا هي الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة العدو على جميع شروطنا