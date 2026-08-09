وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب قد يمدد وقف النار شرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بمضيق هرمز

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب أخبر مساعديه أن طهران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال رئاسته

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب أخبر مساعديه أن طهران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال رئاسته

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: من المتوقع أن يرفع ترامب الحصار البحري عن إيران إن أعادت فتح مضيق هرمز بالكامل