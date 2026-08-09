المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: اشتباكات في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة

المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تجمعات الحوثيين في تبة المدرجات وجبهتي حمير والأقروض في تعز

المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تجمعات الحوثيين في تبة المدرجات وجبهتي حمير والأقروض في تعز

حماس: نجدد جديتنا في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود الـ15 ووضع جدول زمني لتنفيذها