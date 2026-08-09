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ترامب في مقابلة مع أكسيوس: "نتعامل بهدوء مع إيران" وهناك معاناة اقتصادية تواجه طهران

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2026-08-09 | 13:04
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ترامب في مقابلة مع أكسيوس: &quot;نتعامل بهدوء مع إيران&quot; وهناك معاناة اقتصادية تواجه طهران
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ترامب في مقابلة مع أكسيوس: "نتعامل بهدوء مع إيران" وهناك معاناة اقتصادية تواجه طهران

 
 
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