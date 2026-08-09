أكسيوس عن مسؤول أميركي: الحرب أتاحت لإيران تجنب التعامل مع تداعياتها ومع الأزمة الاقتصادية العميقة

أكسيوس عن مسؤول أميركي: النظام الإيراني سيضطر لمواجهة واقع قاتم بلا حلول حقيقية عندما لا يكون منخرطا بالحرب

أكسيوس عن مسؤول أميركي: النظام الإيراني سيضطر لمواجهة واقع قاتم بلا حلول حقيقية عندما لا يكون منخرطا بالحرب

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب لكنه اقتنع بخفض التصعيد حاليا