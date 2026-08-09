وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا اليوم ٢٨٥ طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا

القوات الإسرائيلية أقدمت على عملية تفجير كبيرة للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجدل زون حيث هز الانفجار المنازل في مدينة صور والجوار وسمع صداه في أرجاء المنطقة

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