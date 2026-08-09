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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الدير في النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2026-08-09 | 16:17
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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الدير في النبطية الفوقا
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