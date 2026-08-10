السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لفوكس نيوز: نتنياهو لديه تحفظات بشأن ترتيب وتوقيت بعض خطوات الانسحاب من غزة

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لفوكس نيوز: يجب أن تنزع حماس سلاحها ولن نسمح بإعادة تسليحها ومهاجمة إسرائيل

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لفوكس نيوز: يجب أن تنزع حماس سلاحها ولن نسمح بإعادة تسليحها ومهاجمة إسرائيل

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لفوكس نيوز: إما أن تتخلى حماس عن أسلحتها أو سينزعها الجيش الإسرائيلي بالقوة