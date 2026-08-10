الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة

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النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: من الواضح أن الموقف اللبناني السياسي والدبلوماسي أصبح أكثر تشددا وهذا يعطي نوعا من الراحة لدى الداخل اللبناني لأن المفاوض اللبناني أصرّ على 3 نقاط رئيسية