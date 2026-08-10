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مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة: ليس مطلوبا من إسرائيل الاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة على الأرض

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2026-08-10 | 14:22
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مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة: ليس مطلوبا من إسرائيل الاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة على الأرض
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مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة: ليس مطلوبا من إسرائيل الاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة على الأرض

 
 
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