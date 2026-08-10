موقع أكسيوس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزيل قريبا مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا

ترامب حول إيران: ما زلنا نمتلك القدرة على التصعيد

ترامب حول إيران: ما زلنا نمتلك القدرة على التصعيد

اندلاع حريق بأحد خزانات الديزل في مستودع الزاوية النفطي في ليبيا في ظروف لا تزال أسبابها غير معلومة حتى الآن