عودة رئيس الحكومة إلى الجلسة وسط غياب وزير الدفاع ميشال منسى

الهيئة العامة لمجلس النواب تبدأ مناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

الهيئة العامة لمجلس النواب تبدأ مناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

النائبة حليمة قعقور في الجلسة النيابية العامة: صرنا مشروع بناء مستوطنات في الجنوب وما في ولا صوت من السلطة التنفيذية... شو بدكن تعملوا بإتفاق الإطار؟