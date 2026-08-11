مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03761151

النائب نبيل بدر يعترض على استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المشددة لأن ذلك غير موجود في قانون العقوبات و"نحن نخترع عقوبة جديدة"

النائب نبيل بدر يعترض على استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المشددة لأن ذلك غير موجود في قانون العقوبات و"نحن نخترع عقوبة جديدة"

النائب عبد الرحمن البزري أكد وجود اقتراح من 23 نائباً لفصل إلغاء الإعدام عن قانون العفو العام عبر تعديل المادة الأولى منه واستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة للمحكومين سابقاً وبالأشغال الشاقة المشددة للمحكومين بعد إقرار القانون