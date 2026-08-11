ملحم خلف رداً على النائب نبيل بدر: في حال الغينا عقوبة الإعدام يجب استبدالها بعقوبة ما

باسيل يدعو نواب التكتل للاجتماع خارج الجلسة لمناقشة قضية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من اعطاء رأي الجيش اللبناني بقانون العفو العام

باسيل يدعو نواب التكتل للاجتماع خارج الجلسة لمناقشة قضية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من اعطاء رأي الجيش اللبناني بقانون العفو العام

النائب نبيل بدر يعترض على استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المشددة لأن ذلك غير موجود في قانون العقوبات و"نحن نخترع عقوبة جديدة"