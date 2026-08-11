المتحدث باسم الخارجية القطرية: المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت لمرحلة متقدمة

النائب جورج عقيص للـLBCI: النقاش الحالي لم يُلغِ تاريخية انجاز "إلغاء عقوبة الاعدام" وبماذا يُستبدل؟ احترامًا للهرمية القانونية تختلف بمداها عن المؤبد وموجودة في القانون

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