مصادر تكتل لبنان القوي للـLBCI: موقف التكتل رافض تماماً لمنع وزير الدفاع من إعطاء رأيه ولن نقبل بهكذا سابقة وعليه سنتخذ موقفا تصعيدياً اذا بقي الاصرار على "المنع" ولن نسمح بهكذا تعدٍّ على وزير خصوصاً انه يحمل رأي الجيش اللبناني

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