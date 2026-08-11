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مصادر تكتل لبنان القوي للـLBCI: موقف التكتل رافض تماماً لمنع وزير الدفاع من إعطاء رأيه ولن نقبل بهكذا سابقة وعليه سنتخذ موقفا تصعيدياً اذا بقي الاصرار على "المنع" ولن نسمح بهكذا تعدٍّ على وزير خصوصاً انه يحمل رأي الجيش اللبناني

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2026-08-11 | 07:21
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مصادر تكتل لبنان القوي للـLBCI: موقف التكتل رافض تماماً لمنع وزير الدفاع من إعطاء رأيه ولن نقبل بهكذا سابقة وعليه سنتخذ موقفا تصعيدياً اذا بقي الاصرار على &quot;المنع&quot; ولن نسمح بهكذا تعدٍّ على وزير خصوصاً انه يحمل رأي الجيش اللبناني
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مصادر تكتل لبنان القوي للـLBCI: موقف التكتل رافض تماماً لمنع وزير الدفاع من إعطاء رأيه ولن نقبل بهكذا سابقة وعليه سنتخذ موقفا تصعيدياً اذا بقي الاصرار على "المنع" ولن نسمح بهكذا تعدٍّ على وزير خصوصاً انه يحمل رأي الجيش اللبناني

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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