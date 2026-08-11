المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: هجوم بطائرة مسيرة استهدف خزان وقود بعد استئناف العمليات في مصفاة الزاوية

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طوني فرنجية متوجهاً لنواف سلام: نطلب منك دعوة وزير الدفاع الذي علمنا أنه موجود بنقطة قريبة ودعنا نستمع لكلمة الجيش وبعدها نقرر لأن قانون بهذا الحجم يجب أن يمرّ بالإجماع فاذا مرّ بعدد قليل من النواب فهذا غير صحي للبلد