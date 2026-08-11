باسيل ولدى طرح بري قانون العفو العام للتصويت: لن نقبل بذلك وقبل التصويت يجب الاستماع الى وزير الدفاع و"هيك انت عم تقبل بإنو وزير ما يحكي بمجلس النواب"

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