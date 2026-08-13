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التحكم المروري: 10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

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2026-08-13 | 00:01
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التحكم المروري: 10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
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التحكم المروري: 10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

 
 
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