غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام حدت مفرق الريجي بسبب تسرب الزيوت في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

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أمبري: شاركنا في عمليات إنقاذ ناقلة النفط الجانحة كارولين بيزنجي قبالة ساحل عمان ونعمل بجد مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك داخل سلطنة عمان بدعم من شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحوادث التسرب النفطي