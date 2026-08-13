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o
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الصايغ للـLBCI: البعض لا يريد أن يسير قانون العفو لتفجير الوضع الداخلي وارباك العهد
آخر الأخبار
2026-08-13 | 03:33
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الصايغ للـLBCI: البعض لا يريد أن يسير قانون العفو لتفجير الوضع الداخلي وارباك العهد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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