الصايغ للـLBCI: البعض لا يريد أن يسير قانون العفو لتفجير الوضع الداخلي وارباك العهد

الصايغ للـLBCI: الرئيس بري تعهد امام الاميركيين بأن يسير بسلة الاصلاحات كلها وذلك في اطار المفاوضات الكبرى حول لبنان ولهذا السبب كان حزب الله متعاونا معه في موضوع صندوق النقد الدولي

الصايغ للـLBCI: الرئيس بري تعهد امام الاميركيين بأن يسير بسلة الاصلاحات كلها وذلك في اطار المفاوضات الكبرى حول لبنان ولهذا السبب كان حزب الله متعاونا معه في موضوع صندوق النقد الدولي

الصايغ للـLBCI: فاليذهب التيار الوطني وليُطالب بجثث العسكر في سوريا "يستحوا بقى على تاريخن ويعفونا من غيرتن على الجيش ويغاروا على الوطن وهنّي مش حزب الجيش هنّي بيبرموا المبدأ حسب الغاية السياسية"