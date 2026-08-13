ميرسك: ظروف السلامة مواتية لعودة حركة الملاحة كاملة إلى قناة السويس إذا لم يطرأ جديد في اليمن وسنقيّم إمكانية بدء المرحلة التالية من العودة إلى القناة مع شريكتنا هاباج لويد

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