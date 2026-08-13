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الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشلنا جثمان شهيد ونقلنا عددا من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غزة
آخر الأخبار
2026-08-13 | 09:29
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الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشلنا جثمان شهيد ونقلنا عددا من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غزة
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