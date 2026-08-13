مجلس الوزراء اقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات وسط اعتراض وزيري الصحة والعمل والاتصالات والصناعة

التالي

معلومات الـLBCI: رئيس الحكومة أعرب أمام الوزراء عن تقديره لوزير الدفاع آملًا في أن "لا يصطاد أحد بالماء العكر" وكرر أمامهم: "نحن حكومة ٢٤ مش ٢٤ حكومة"