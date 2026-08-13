فانس: الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح ولكننا نمتلك أدوات لإجبارها على اتخاذ خطوات عملية

فانس: نركز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمل أسعار النفط والغاز

فانس: نركز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمل أسعار النفط والغاز

فانس: المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده