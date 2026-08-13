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فانس: الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح ولكننا نمتلك أدوات لإجبارها على اتخاذ خطوات عملية

آخر الأخبار
2026-08-13 | 16:30
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فانس: الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح ولكننا نمتلك أدوات لإجبارها على اتخاذ خطوات عملية
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فانس: الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح ولكننا نمتلك أدوات لإجبارها على اتخاذ خطوات عملية

 
 
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