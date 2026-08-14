هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة ولا إصابات ولا تقارير عن آثار بيئية إثر تعرّض ناقلة لهجوم بمركبة مسيرة في أثناء عبورها مضيق هرمز أمس

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