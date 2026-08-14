قاسم: كان يفترض أن ينتهي العدوان بهذا الاتفاق الذي حصل مع السلطة اللبنانية لكن العدو لم يلتزم بينما المقاومة ولبنان التزما

قاسم: السلطة اللبنانية لم تكن متعاونة مع المقاومة التي قدمت نموذجا رائدا لـ15 شهرا بالالتزام والتعاون مع السلطة السياسية

قاسم: السلطة اللبنانية لم تكن متعاونة مع المقاومة التي قدمت نموذجا رائدا لـ15 شهرا بالالتزام والتعاون مع السلطة السياسية

قاسم: من نتائج معركة "أولي البأس" حصول اتفاق يدعو إلى انسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وألا يكون هناك تواجد مسلح في جنوب لبنان