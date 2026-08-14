قاسم: الحرب لو لم تُفتح في 2 آذار لكانت فتُحت بعد ذلك واتفاق الاطار هو إملاءات اسرائيلية بالحبر الاسرائيلي توقّع عليه السلطة اللبنانية

قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية واتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم

قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية واتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم

قاسم: على السلطة ان تعترف انها فشلت وان تعود الى شعبها وان توظف كل الاوراق التي نملكها في لبنان للمواجهة