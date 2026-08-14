قاسم للسلطة: أعطونا إنجازا واحدا حصل في الجولات السبع للمفاوضات

قاسم: التراكم في الفشل بالداخل والسيادة مدمّر ولن نقبل أن تسرق الوصاية الأميركية البلد ومستقبله

قاسم: التراكم في الفشل بالداخل والسيادة مدمّر ولن نقبل أن تسرق الوصاية الأميركية البلد ومستقبله

قاسم: ما يحصل هو استسلام ولا نقبل به وعليكم التراجع عن الخطأ الذي وقعتم فيه