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القيادة المركزية الأميركية: غيّرنا مسار ٦٢ سفينة تجارية وعطّلنا ٣ سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران

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2026-08-14 | 12:19
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القيادة المركزية الأميركية: غيّرنا مسار ٦٢ سفينة تجارية وعطّلنا ٣ سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران
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القيادة المركزية الأميركية: غيّرنا مسار ٦٢ سفينة تجارية وعطّلنا ٣ سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران

 
 
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