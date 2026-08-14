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o
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الرئيس الإيراني: الخطة الرئيسية للعدو هي تفكيك إيران من الداخل
آخر الأخبار
2026-08-14 | 15:52
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الرئيس الإيراني: الخطة الرئيسية للعدو هي تفكيك إيران من الداخل
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