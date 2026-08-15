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الوكالة الوطنية: تفجير بين بلدتي الطيبة ودير سريان

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2026-08-15 | 06:38
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الوكالة الوطنية: تفجير بين بلدتي الطيبة ودير سريان
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الوكالة الوطنية: تفجير بين بلدتي الطيبة ودير سريان

 
 
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