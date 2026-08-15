الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري

الوكالة الوطنية: تفجير كبير في المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون

الوكالة الوطنية: تفجير كبير في المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون

وكالة الأنباء الرسمية العمانية: التلوث النفطي أثر على نحو 12 كيلومترا من الساحل في منطقة رأس مدركة