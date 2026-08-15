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إيران ترد على تهديد ترامب بإعلان مضيق هرمز أرضا أميركية
آخر الأخبار
2026-08-15 | 15:46
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إيران ترد على تهديد ترامب بإعلان مضيق هرمز أرضا أميركية
ردّت طهران السبت على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض الجمهورية الإسلامية قيودا مشددة على الملاحة فيه "سيبقى إيرانيا".
وكان ترامب أكد مرارا أن المضيق الذي أغلقته طهران فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط/فبراير، بات تحت السيطرة الأميركية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عبر منصة إكس: "مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا".
وأضاف أن هذا الممر "لن يُغلق أو يُفتح إلا بأمر من إيران".
*
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