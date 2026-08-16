رئيس الوزراء السوداني أمام وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي بالخرطوم: الحوار السوداني السوداني سينطلق قريبا

الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ طلعات جوية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو متوسط فيما تحلق المسيرات الإسرائيلية في أجواء المنصوري والساحل الممتد بين صور والمنصوري مرورا بأجواء رأس العين

الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ طلعات جوية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو متوسط فيما تحلق المسيرات الإسرائيلية في أجواء المنصوري والساحل الممتد بين صور والمنصوري مرورا بأجواء رأس العين

حماس: لقاءات وفدنا في القاهرة تأتي لضمان إلزام الاحتلال بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام