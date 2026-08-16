الرئيس الإيراني: ليس لدينا خلافات مع أي أحد في الداخل ونبحث عن أي طرف قادر على حل مشاكل البلاد

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: الهجمات بغزة ليست تغييرا بسياستنا بالقطاع

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: الهجمات بغزة ليست تغييرا بسياستنا بالقطاع

الرئيس الإيراني: كان ينبغي أن نمتلك قدرات لا تسمح للعدو أن يتجرأ على مهاجمة أراضينا