الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: ندين رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع بغزة

آخر الأخبار
2026-08-16 | 12:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: ندين رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع بغزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: ندين رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع بغزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لوزراء

خارجية

عربية

وإسلامية:

إسرائيل

خارطة

الطريق

لتنفيذ

الرئيس

ترامب

لإنهاء

النزاع

LBCI التالي
بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام بغزة والأراضي الفلسطينية
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية القت مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:44

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
آخر الأخبار
13:37

الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط درون إسرائيلية على منزل في كفرا وقصف لبيت ياحون وأطراف حداثا

LBCI
رياضة
13:36

تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:44

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
آخر الأخبار
13:37

الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط درون إسرائيلية على منزل في كفرا وقصف لبيت ياحون وأطراف حداثا

LBCI
آخر الأخبار
12:19

بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: ندعو لدعم جهود مجلس السلام لتنفيذ خارطة الطريق وتنفيذ مرحلتها الثانية

LBCI
آخر الأخبار
12:19

بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية: إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام بغزة والأراضي الفلسطينية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:09

روسيا تسيطر على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-10

القاضي حاموش ادعى على رياض سلامة وسمير حنا بجرائم مالية ونقدية وأحالهما على قاضي التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

"وطن الإنسان" عن لبنان وإيران: بين التغيير الداخليّ والانكشاف الشامل

LBCI
خبر عاجل
2026-01-24

فرق الانقاذ تنجح في اخراج امرأة من بين ركام المبنى المنهار في القبة والبحث مستمر لإنقاذ العالقين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:36

تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

LBCI
أخبار دولية
13:33

البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل اجتمع كوشنر بالحية؟ وما دلالات اجتماعات اليوم في مصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحوّل نيجيرفان بارزاني إلى قناة خلفية بين البيت الأبيض والحرس الثوري؟

LBCI
أخبار لبنان
13:29

جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟

LBCI
أمن وقضاء
13:26

هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:16

إنذار اليوم خاطئ... لكن خطر الطيور لا يزال قائماً في المطار والحل لم يترجم بعد

LBCI
أمن وقضاء
13:13

حريق أيطو... كيف أصبح الوضع ميدانيًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:06

متحدث باسم الخارجية الأميركية: اطّلعنا على أحدث تصريحات نعيم قاسم... وحزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
01:14

الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:13

طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
آخر الأخبار
14:44

الخارجية القطرية: تسنى التواصل مع الطيارين بعد خرقهم للأجواء القطرية وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة

LBCI
آخر الأخبار
15:46

إيران ترد على تهديد ترامب بإعلان مضيق هرمز أرضا أميركية

LBCI
أمن وقضاء
15:29

الجمارك تضبط كمية من المعسل والدخان المهرب بعد مداهمة محل

LBCI
آخر الأخبار
01:39

التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات على جسر الدورة - المسلك الغربي والأضرار مادية وحركة المرور ناشطة ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

LBCI
آخر الأخبار
14:43

القناة 12 الإسرائيلية: تم إبلاغ سكان الشمال بأن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً الليلة في جنوب لبنان وسيُسمع دوي انفجارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More