قائد القيادة المركزية الأميركية كوبر: زيارتي الأخيرة لحاملة الطائرات لينكولن كانت "ملهمة ومهيبة"

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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وأكد ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم