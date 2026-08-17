الإسعاف والطوارئ في غزة: مصابون في قصف مدفعيّ إسرائيليّ خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة

بيانات تتبع السفن الصادرة عن "كبلر": 5 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز السبت ولا حركة عبور الأحد

بيانات تتبع السفن الصادرة عن "كبلر": 5 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز السبت ولا حركة عبور الأحد

رئيس البرلمان الإيراني: يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب