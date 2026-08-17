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o
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الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام
آخر الأخبار
2026-08-17 | 00:14
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الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام
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