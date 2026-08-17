الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية و4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام المخا بصواريخ باليستية بدون صدور تأكيد سعودي

مسؤول إيراني كبير لرويترز: جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة حال فشل الدبلوماسية وسيتم إبلاغ أميركا ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء

مسؤول إيراني كبير لرويترز: جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة حال فشل الدبلوماسية وسيتم إبلاغ أميركا ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء

بقائي: مهلة الستين يومًا كانت مرتبطةً بمفاوضاتٍ لم تبدأ أصلًا