الخارجية الإيرانية: اتفاق إسلام آباد لم يسقط وإمكانية العودة له قائمة

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المتحدث باسم الحرس الثوري لـ"تسنيم": لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن وقضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى وادعاءات ترامب بإجراء محادثات في الكواليس مع الحرس أوهام ناجمة عن الهزيمة