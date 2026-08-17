رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة قبالة ساحل منطقة ماريو بالصومال

رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة قبالة ساحل منطقة ماريو بالصومال

المتحدث باسم الحرس الثوري لـ"تسنيم": لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن وقضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى وادعاءات ترامب بإجراء محادثات في الكواليس مع الحرس أوهام ناجمة عن الهزيمة